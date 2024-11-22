Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu - Son Dakika
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Spor

Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu

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Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'ın, yıllar önce Galatasaraylı futbolcularla birlikte olduğu bir video sosyal medyada yayıldı. Videoda Hasan Şaş'ın ''Doğuştan Galatasaraylı'' şeklindeki yorumu ve Akın'ın bu yoruma verdiği yanıt ise büyük ses getirdi.

22.11.2024 11:36
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Geçtiğimiz haftalarda silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan ve defalarca ameliyat olarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın yıllar önceki bir videosu büyük ses getirdi.

Yıllar önce çekilen ve şimdilerde dolaşıma giren söz konusu videoda Akın'ın soyunma odası tarzı bir yerde Galatasaraylı futbolcularla bir arada olduğu görüldü. Serhat Akın'ın yanında Hasan Şaş, Ümit Karan ve Ayhan Akman gibi isimler yer aldı.

"DOĞUŞTAN GALATASARAYLI"

Videoya damga vuran diyalog ise Hasan Şaş'ın, Serhat Akın'ı işaret ederek "Doğuştan Galatasaraylı bu, sor..." dediği anlar oldu. Bunun üzerine Akın ise, "Abilerim onlar benim ya. Onlar Fenerbahçeli abilerimden daha çok abilik yaptılar bana. Onların yeri ayrı bende..." yanıtını vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Serhat Akın\'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu

Galatasaray, Serhat Akın, Fenerbahçe, Hasan Şaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zafer Aşık:
    Emre belözoğlundan daha GS ' li en azından... 1 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Bulmuşlar garibanı köşeye sıkıştırmışlar. Baskı altında yapıldığı belli. karşısında 5li çete 2 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    şimdi de acunun futbol sektöründe ki olaylarını takip edeceğiz,bu para ne kötü bir şeymiş 0 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Zaten insanlar tuttuğu takıma yadabenimsediği siyasi partiye göre değerlendirilmemeli. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Saar:
    Adamın bişey dediği yok çarpıtmayın olayı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    Yapı arayıp duruyorlar adam bı yönetimi eleştirdi diye başına gelmeyen kalmadı buyrun yapı çıkan haberlere bak ısmarlama hep 0 0 Yanıtla
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