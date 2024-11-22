Serhat Akın\'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu

Spor

"Mike Tyson ile dövüşür müsün?" diye soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi

Geçtiğimiz haftalarda silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan ve defalarca ameliyat olarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın yıllar önceki bir videosu büyük ses getirdi.

Yıllar önce çekilen ve şimdilerde dolaşıma giren söz konusu videoda Akın'ın soyunma odası tarzı bir yerde Galatasaraylı futbolcularla bir arada olduğu görüldü. Serhat Akın'ın yanında Hasan Şaş, Ümit Karan ve Ayhan Akman gibi isimler yer aldı.

"DOĞUŞTAN GALATASARAYLI"

Videoya damga vuran diyalog ise Hasan Şaş'ın, Serhat Akın'ı işaret ederek "Doğuştan Galatasaraylı bu, sor..." dediği anlar oldu. Bunun üzerine Akın ise, "Abilerim onlar benim ya. Onlar Fenerbahçeli abilerimden daha çok abilik yaptılar bana. Onların yeri ayrı bende..." yanıtını vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.