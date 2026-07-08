Şerife Berra Güven, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Şerife Berra Güven, Türkiye Şampiyonu Oldu

Şerife Berra Güven, Türkiye Şampiyonu Oldu
08.07.2026 15:07
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İzmir'de düzenlenen şampiyonada Şerife Berra Güven, 10 bin metre yürüyüşte Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir'de düzenlenen şampiyonada ter döken Şerife Berra Güven, 10 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu.

U23-Büyükler Türkiye Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Aydınlı milli takım sporcusu Şerife Berra Güven, 10 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada sergilediği üstün performansla önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, elde ettiği dereceyle Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye bir kez daha hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda "İlimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Şerife Berra Güven'i ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcumuza Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şerife Berra Güven, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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