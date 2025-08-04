Serik Belediyespor, Bodrum'da Maç Oynayacak

Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Belediyespor, 15 Ağustos'ta sezonun ikinci haftasında sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçını ilçede 1. Lig kriterlerine uygun bir stadyum olmayışı nedeniyle Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynayacak.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Cenk Doğan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlerinde yapacakları maçı ilçede oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Uzun süredir 1. Lig kriterlerine uygun bir stadyum arayışı içinde olduklarını anlatan Doğan, "En kısa sürede kendi sahamızda maç yapabilmek amacıyla önemli bir karar aldık. Serik Belediyesi'ne ait olan İsmail Ogan Stadyumu'na yatırım yaparak stadımızı 1. Lig standartlarına uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım, takımımızı yeniden kendi evine kavuşturma amacını taşımaktadır. Gerekli yasal süreçleri başlattık ve hazırlıklarımıza hızla başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Stadyumdaki yenileme çalışmaları tamamlanana kadar ilk iç saha maçı olan Ümraniyespor karşılaşması için Antalya'daki uygun stadyum için ilgililerle iletişime geçtiklerini ancak teknik ve operasyonel nedenlerle olumsuz geri dönüşler aldıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"İlk iç saha maçımızı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynayacağız. Bize kapılarını açan Bodrum Futbol Kulübü ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız, üçüncü iç saha maçımız olan Bandırmaspor karşılaşmasını yenilenen İsmail Ogan Stadyumu'nda oynamaktır. Stadyumumuzun kapılarını en kısa sürede takımımıza açmak için büyük bir özveriyle çalışmaktayız."