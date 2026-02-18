Serikspor, Çorum FK'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serikspor, Çorum FK'ya 3-2 Yenildi

Serikspor, Çorum FK\'ya 3-2 Yenildi
18.02.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serikspor, 26. haftada sahasında Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu. Goller 23'te Topalli, 39'da Demir, 32'de penaltıyla Thiam ve 49, 52'de Çoban'dan geldi.

Trendyol 1. Lig 26. haftada Serikspor, sahasında Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Stat: Serik İsmail Ogan

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Aleksandr Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Skvorhsov dk. 85), Alan Montes, Caner Cavlun (Christian Nwacukwu dk. 61), Burak Asan, Michal Nalepa (Adeola dk. 84), Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Şere Özcan dk. 85)

Yedekler: Sertan Taşkın, Baha Karakaya, Mehmet Demirözü, Mücahit İbrahimoğlu, Emre Nefiz, Anıl Koç

Teknik Direktör: Mustafa Boran

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 46), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 46), Moreira, Arda Hilmi Şengül (Attamah dk. 84), Alfredo Ribeiro (Ahmed Ildız dk. 71), Mame Thiam, Segovia (Aleksic dk. 84), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Yedekler: Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Hasan Akınay

Teknik Direktör: Halit Eroğlu

Goller: Jetmir Topalli (dk. 23), Cengiz Demir (dk. 39) (Serikspor), Mame Thiam (dk. 32 pen.), Burak Çoban (dk. 49), Burak Çoban (dk. 52) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Burak Asan, Selim Dilli (Serikspor) Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Arda Şengül (Çorum FK) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serikspor, Çorum FK'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:25:04. #7.11#
SON DAKİKA: Serikspor, Çorum FK'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.