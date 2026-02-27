Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya temsilcisi, teknik sorumlu Mustafa Boran yönetimindeki idmanda, hücum, savunma ve gol organizasyonları çalıştı.
Serikspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Karşılaşma, 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanacak.
Serikspor Hazırlıklarına Devam Ediyor
