Seriksporlu Futbolcunun Aksaray'a Yönelik Hakaretleri Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika
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Seriksporlu Futbolcunun Aksaray'a Yönelik Hakaretleri Tepkiyle Karşılandı

Seriksporlu Futbolcunun Aksaray\'a Yönelik Hakaretleri Tepkiyle Karşılandı

Serik Belediyespor'un futbolcusu Erkan Eyibil'in sosyal medyadaki canlı yayınında Aksaray'a yönelik hakaretleri, Aksaray'da büyük tepki aldı. Kulüp ve sivil toplum kuruluşları, Eyibil hakkında Aksaray Adliyesi'ne şikayette bulundu.

09.05.2025 12:07  Güncelleme: 12:12
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Geçtiğimiz hafta Seriksporlu futbolcu Erkan Eyibil'in sosyal medya canlı yayınında Aksaray'a yönelik küfür ve hakaret etmesi şehirde tepkiyle karşılanırken, kulüp ve STK'lar Aksaray Adliyesine giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

3 Mayıs 2025 tarihinde Tokat Erbaa'da oynanan Türkiye Nesine 2. Lig 34. hafta maçında Erbaaspor - Serik Belediyespor karşılaşmasının ardından Serikspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle yaşanan sevinç, sporcu ahlakına aykırı hareketlerle gölgelendi. Serik Belediyespor'un 10 numaralı futbolcusu Erkan Eyibil'in soyunma odasından sosyal medyadaki canlı yayında Aksaray'a yönelik hakaret ve küfürler içeren konuşmaları Aksaray'da büyük tepkiyle karşılandı. Olay sonrası Aksarayspor Kulübü, Aksaray Barosu ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte Aksaray Adliyesi'ne giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

Mustafa Alakuş: "Yapılan bu çirkin paylaşım yalnızca Aksarayspor değil tüm Aksaray halkını hedef almıştır"

Aksarayspor Başkanı Mustafa Alakuş, spor ahlakına aykırı paylaşımların Aksaray'ı derinden üzdüğünü belirterek, "Aksaray'ımızın birlik ve beraberliğini hedef alan talihsiz bir olay karşısında üzgün olduğumuzu bildirmek istiyorum. Erbaa'da oynanan karşılaşmanın ardından Serik Belediyespor'un bir sporcusunun sosyal medya üzerinden şehrimize ve camiamıza yönelik yaptığı seviyesiz, yakışıksız ve spor ahlakına aykırı paylaşımlar hepimizi derinden üzdü. Aksaray tarihiyle, kültürüyle, insanıyla asaleti her zaman hoşgörüyü, kardeşliği ve sportmenliği benimsemiş bir şehirdir. Ancak ne yazık ki futbolun birleştirici ruhuna ve centilmenlik ilkesine tamamen aykırı bir tutumla karşı karşıya kaldık. Yapılan bu çirkin paylaşım yalnızca Aksarayspor değil tüm Aksaray halkını hedef almıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Spor insanları bir araya getiren, şehrin gönül köprülerini güçlendiren kutsal bir mücadeledir. Ancak bireysel hırslar, saygısızlıkla, kin ve nefretle yapılan her eylem sadece futbol değil insanın temel değerlerini de zedeler. Biz Aksaraylılar olarak her zaman sportmenliği ve saygıyı esas aldık. Sahada mücadele ederken de saha dışında kardeşliği büyütmeye gayret gösterdik. Bu noktada açıkça ifade etmek isterim ki, Aksaray halkına yönelik yapılan hakaret içeren sözleri asla kabul etmiyoruz. Bu hadsiz tavırın hukuk önünde de, spor kurumları nezdinde de hesabının sorulması için tüm yasal girişimleri başlattık. Aksarayspor kulübü olarak, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle Aksaray Adliyesine resmi başvurularımızı yaptık. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'na da gerekli şikayet dilekçelerimizi sunarak ilgili sporcu hakkında disiplin işlemlerinin başlatılması talebinde bulunduk. Bu süreçte yalnızca kulübümüzün değil Aksaray'ın tüm kurumlarının, her bir hemşerimizin gösterdiği hassasiyet bizim en büyük gücümüzdür. Bizler hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür hadsiz davranışların spor sahalarından ve sosyal hayattan tamamen silinmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seriksporlu Futbolcunun Aksaray'a Yönelik Hakaretleri Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika

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