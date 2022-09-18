Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı - Son Dakika
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Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı

18.09.2022 16:41
Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı

Serkan Özbalta ile yolları ayıran Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Volkan Demirel ile görüşmelere başladı. Taraflar, yapılacak son görüşmenin ardından nihai kararı verecek.

Süper Lig'de 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayaspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarını sürdüren bordo-beyazlı ekip, Volkan Demirel'i gündemine aldı.

SON KARAR GÖRÜŞMEDEN SONRA VERİLECEK

Sporx'te yer alan habere göre, Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Volkan Demirel, Süper Lig'de mücadele eden bir takımda görev almaya sıcak bakıyor. Hatayspor, görüşmelere başladığı genç çalıştırıcı için net kararını yapılacak son görüşmelerin ardından karar verecek.

HATAYSPOR LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.

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Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı - Son Dakika


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