Serkan Özbalta'nın Süper Lig Yükselişi - Son Dakika
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Serkan Özbalta'nın Süper Lig Yükselişi

Serkan Özbalta\'nın Süper Lig Yükselişi
15.06.2026 14:21
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Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Süper Lig'e yükselerek başarıya imza attı.

Erzurumspor FK'yı 5 yıl sonra rekorlarla Süper Lig'e yükselten 47 yaşındaki Teknik Direktör Serkan Özbalta, ekibiyle birlikte Erzurum'a geldi.

Edinilen bilgiye göre, mavi-beyazlı ekiple olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli teknik adam, 13 Haziran akşam saatlerinde Erzurum'a ulaştı. Yardımcı antrenörleriyle birlikte kente gelen Özbalta, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Dal, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında Serkan Özbalta ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah Süper Lig'de de Serkan hocamızla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Özbalta'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması ve Süper Lig'de takımın başında olması bekleniyor.

38 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükseldiği sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Erzurum temsilcisi, Özbalta yönetiminde hem ligde hem de kupada başarılı bir grafik sergiledi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, 1. Lig'de oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet aldı. Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü ortaya koyan mavi-beyazlı ekip, topladığı puanlarla Süper Lig biletini alan takımlar arasında yer aldı.

Maç başına 2.09 puan ortalaması yakaladı

1 Temmuz 2025 tarihinde, yaklaşık 2,5 yıllık Hakan Kutlu döneminin ardından takımın başına getirilen Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'nın başında lig ve kupada toplam 43 karşılaşmaya çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek maç başına 2.09 puan ortalaması yakaladı. Özbalta yönetimindeki Erzurum temsilcisi ayrıca sezon boyunca sahasında oynadığı hiçbir lig ve kupa maçını kaybetmedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serkan Özbalta'nın Süper Lig Yükselişi - Son Dakika

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