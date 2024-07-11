Servet Yardımcı, TFF Başkan Adaylığından Çekildi - Son Dakika
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Servet Yardımcı, TFF Başkan Adaylığından Çekildi

Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Yardımcı, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini hatırlatarak, futbolda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkan adaylığına başvurduğunu belirtti. Yardımcı, yaşadığı iftiralar ve kumpaslar nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı ve destek olan herkese teşekkür etti.

11.07.2024 16:31
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Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TFF'nin 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini hatırlatarak, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiği bilgi ve deneyimleri, futbolda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla daha önce başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

UEFA'da yedi yılı aşkın zamandır görev aldığını vurgulayan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım."

Yardımcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk futbolunun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım. TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır. Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez."

"Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur." ifadelerini kullanan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim. Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

Kaynak: AA

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