Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul'a indi
Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul'a indi

Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe\'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul\'a indi
19.08.2025 07:50
Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe\'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul\'a indi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi. Salzburg kulübünden transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'nin Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin transferi için oyuncu ve kulübü Salzburg'la prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Nene, Fenerbahçe'nin davetinin ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece 02.00 sularında İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 15 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro ödemesi bekleniyor. Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul'a indi

DORGELES NENE KİMDİR?

2002 yılında Mali'nin Kayes kentinde dünyaya gelen Nene, futbola ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Salzburg'un dikkatini çekti ve 2021 yılında Avusturya temsilcisine transfer oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo'ya kiralanan genç oyuncu, 2023'te Salzburg kadrosuna geri döndü. Avusturya ekibinde 87 maçta görev alan Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist üretti. Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son Dakika Spor Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul'a indi - Son Dakika

07:19
