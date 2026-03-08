Sevgi Seda Kayışoğlu Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Sevgi Seda Kayışoğlu Bronz Madalya Kazandı

Sevgi Seda Kayışoğlu Bronz Madalya Kazandı
08.03.2026 14:50
Azerbaycan'daki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde 3. oldu.

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yer aletinde finalde yarışan Sevgi Seda Kayışoğlu şampiyonayı 3. tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Başkent Bakü'deki Uluslararası Cimnastik Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde erkekler kulplu beygir, barfiks ve atlama masasında, kadınlar ise denge ve yer aletinde final müsabakalarını yaptı.

Milli cimnastikçi Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde finalde 12.700 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayışoğlu, müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende madalyasını aldı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Kayışoğlu,"En son 2023 yılında yine yer aletinde madalya almıştım. Şu anda neredeyse 2 senedir yarışmıyorum. Onun üzerinden ameliyat geçirdim. Çok zor bir süreçti. Bu yarışma da benim için büyük bir geri dönüşün taçlandırması oldu." dedi.

Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarında da madalya almayı istediğini dile getiren Kayışoğlu, "Çok heyecanlıyım. İnşallah bu seneki Avrupa ve Akdeniz'de de aynı performansı ve daha iyisini yapmayı bekliyorum. İnşallah oralarda da madalya alacağım. Antrenörlerime ve bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Pes etmedim, devam ettim ve kazandım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sevgi Seda Kayışoğlu Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

