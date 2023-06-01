Zafer ya da hiç! Dev finali kaybeden Jose Mourinho ikincilik madalyasını alır almaz taraftara verdi - Son Dakika
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Zafer ya da hiç! Dev finali kaybeden Jose Mourinho ikincilik madalyasını alır almaz taraftara verdi

01.06.2023 08:45

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ikincilik madalyasını tribünde bir taraftara verdi. Portekizli hocanın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi görürken, futbolseverler "Onun için ikinciliğin hiçbir anlamı yok." yorumlarında bulundu.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Sevilla, Roma'yı devirerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İtalyan ekibinin hocası Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı hareketle gündem oldu.

MADALYASINI TARAFTARA VERDİ

Kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında bir finali kaybeden Jose Mourinho, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma boyunca agresif tavırlarıyla dikkat çeken hoca, kupa seremonisine katılmadan madalyasını aldı. Ancak Mourinho, daha sonra ikincilik madalyasını tribündeki minik bir taraftara verdi. İkinciliği başarı olmak görülmeyen Mourinho'nun bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

"MAÇLARI KAYBEDEBİLİRSİN AMA ONURUNU ASLA"

Karşılamanın ardından mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Fiziksel ve zihinsel yorgunluktan artık öldük. Maçla ilgili çok bölümde haksız bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Her zaman söylerim, futbol maçlarını kaybedebilirsin ama onurunu asla! Bu kez kaybettim ama çocuklar her şeyini verdi." ifadelerini kullandı.

Zafer ya da hiç! Dev finali kaybeden Jose Mourinho ikincilik madalyasını alır almaz taraftara verdi
Zafer ya da hiç! Dev finali kaybeden Jose Mourinho ikincilik madalyasını alır almaz taraftara verdi
YORUMLAR
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Kupayı Sevilla'ya kaptıran Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalini kazanamadı Kupayı Sevilla'ya kaptıran Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalini kazanamadı

Jose Mourinho, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer ya da hiç! Dev finali kaybeden Jose Mourinho ikincilik madalyasını alır almaz taraftara verdi - Son Dakika
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