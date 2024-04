Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?

Spor

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat Trabzonspor'da Egemen Korkmaz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. İşte sevk edilen isimleri bekleyen cezalar...

SEVKLER AÇIKLANDI

Trabzonspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz, "Kavgası" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'de futbolcular; Bright Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte görevliler Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan PFDK'ye sevk edildi. Bu isimler arasından Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve Kürşat Çiftlik, "Kavgalar"; İrfan Can Eğribayat ve Okan Özkan ise "Kavgası" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın sevkinde ayrıca, "Sportmenliğe aykırı hareket" maddesi yer aldı.

KİM NE CEZA ALIR?

Olaylı maçın ardından bireysel olarak sevk edilen isimlerin tamamı 45. maddeden sevk edildi. Disiplin Talimatına göre, bu isimleri 3 ila 5 maç men cezası bekliyor. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ayrıca 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi. 36. maddeyegöre iki oyuncuyu ayrıca 1 ila 3 maç men cezası bekliyor.

Disiplin Talimatı 45. maddesi maddesi şu şekilde;

"Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen

(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000. TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL'den 78.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 39.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir."

Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi şu şekilde:

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL'den 520.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL'den 260.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 32.000.-TL'den 100.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL'den 40.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 160.000.-TL'den 800.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 80.000.- TL'den 400.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 52.000.-TL'den 260.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 26.000.-TL'den 132.000.-TL'ye kadar para cezası, verilir.

(d) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 220.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL'den 220.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da bu fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller

nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.

(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,

(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 800.000.-TL'den 2.000.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 200.000.-TL'den 800.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL'den 400.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem,

gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu

durumu derhal TFF'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler

hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine

yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;

(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 80.000.- TL'den 280.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.