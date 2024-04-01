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Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti - Son Dakika
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Spor

Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti

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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yaptığı sevklerle ilgili olarak açıklama yaparak, TFF'yi istifaya davet etti.

01.04.2024 17:17
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Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yaptığı sevklerle ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"YOLUN SONU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.

"BU BİR KANUNSUZLUK"

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."

Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF\'yi istifaya davet etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: açık ve net söylüyorum trabzonsporun yeri süper lig değildir tff gereğini yapıp karadeniz takımlarını ayrı bir ligde oynatmalıdır öyle her önüne gelen elit kulüplerin olduğu ligde top oynatılmamalıdır 131 46 Yanıtla
  • Tunca Kerim: elit olan Fenerbahçe'mi bu ligde yeri olmayan tek takım Fenerbahçe'dir. layık olduğunuz yer alt ligdir ama onu yapacak cesaret sizde yok öyle alt lige düşeriz falan filan yaparız ayaklarınıda bırakın. Fırıldak takımın fırıldak alisi ve onun fırıldak taraftarları. 65 82 Yanıtla ferhat eser: Ben Beşiktaşlıyım koçum 37 15 ferhat eser: Hüseyin efendi 1903 te 1907 de kurulmuş iki dünya kulübünü milyonlar ca taraftarı olan dünyanın her yerinde bayrakları dalgalanan bu iki devle ts yi biri tutuyosun:))))) 35 14 Hüseyin Saltalı: ???????????? ferhat eser de Beşiktaşlı imiş sanki fenerden eksik bir tarafları var ???? 19 25 Abdulcelil Tercan: Fırıldak olan senin feriştahındır. 6 9 Ayhan Tezcan: 117 kulübü yok saymak aymazlıktır seyircine sahip olacaklara katlanmak zorundasınız dağdan gelip bagdakini kovmak sanamı düştü 2 2
  • Alper Ülgentay: Hiç birine ceza verilmesin 3puanda eklesin mhk gene şampiyon Galatasaray 14 7 Yanıtla
  • Mustafa: TS un bir alt lige düsürülmesi gerekiyor. Bir degil iki degil. Türk Futbolina zarar veriyor. 5 7 Yanıtla
  • Pinokyo Net: Ligdeki hangi takım haksız olduğunda ben haksızım diyorki. İşler böyle yürüyor ligimizde. Tff'nin başına liyakatsız bir şekilde hiç iş bilmeyenleri seçerseniz en çok bağıran kazanır. Normal bir ligde bu olaylar olsa Trabzonspor'un en az 14-15 maç sahası kapatılır, çok büyük bir para cezası alır, olaya karışan teknik heyet kulüpten kovulurdu. Çok yol yürümemiz lazım çookk. 7 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti - Son Dakika
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