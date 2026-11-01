SEVMDAL dart takımları Eskişehir'de üç yıldır çifte il şampiyonu oldu - Son Dakika
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SEVMDAL dart takımları Eskişehir'de üç yıldır çifte il şampiyonu oldu

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SEVMDAL dart takımları Eskişehir\'de üç yıldır çifte il şampiyonu oldu
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Eskişehir'de 21-22 Ekim 2026'da düzenlenen Genç Kız-Erkek Dart İl Birinciliği'nde SEVMDAL sporcuları hem kız hem erkek kategorisinde şampiyon oldu. Üç yıllık seriyi sürdüren öğrenciler, 5-8 Aralık 2026'da Bursa'da yapılacak grup müsabakalarında Eskişehir'i temsil edecek.

Eskişehir'de düzenlenen Genç Kız ve Erkek Dart İl Birinciliği müsabakalarında hem kız hem de erkek takımlarıyla şampiyonluğa ulaşan SEVMDAL sporcuları, son üç yıldır süregelen geleneği bozmayarak şampiyonluk kupalarını okullarına kazandırdı.

İl genelinde 21-22 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Genç Kız-Erkek Dart İl Birinciliği müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvada gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken SEVMDAL sporcuları, rakiplerini geride bırakarak her iki kategoride de il şampiyonu olmayı başardı. Böylelikle öğrenciler, son üç yılda hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluk kupasını okullarına götürme serisini devam ettirdi.

Son üç yılın değişmez şampiyonları, 5-8 Aralık 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan dart grup müsabakalarında okullarını, ilçelerini ve Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandı. SEVMDAL'ın elde edilen çifte zaferin ardından yapılan açıklamada ise, "Emeği geçen öğretmen ve sporcularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölge müsabakalarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
EskişehirEğitimAralıkBursaSporSon Dakika

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