Şevval Acıbal, Karşıyaka\'da Kalacak

Karşıyaka Voleybol, 2005 doğumlu smaçör Şevval Acıbal'ın bir sezon daha yeşil-kırmızılı takımda kalacağını duyurdu.

Tütrkiye Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen 20 yaşındaki smaçör Şevval Acıbal'ın bir sezon daha takımda kalacağını duyurdu. İzmir ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı taşıyan değerli sporcumuz, Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam edecek. Ait olduğu yerde, yeşil-kırmızı tutkunun kalbinde yeniden buluşuyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR