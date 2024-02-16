Şevval İlayda Tarhan 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar Kategorisinde 15. oldu - Son Dakika
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Şevval İlayda Tarhan 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar Kategorisinde 15. oldu

Şevval İlayda Tarhan 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar Kategorisinde 15. oldu

İspanya'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde 15. sırada yer aldı. Şimal Yılmaz ise 28. oldu. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Granada şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Şevval İlayda 571 puanla 15. sırada yer alırken, Şimal ise 569 puanla 28. sırada yer aldı. Yarın ise Dünya Kupası müsabakaları havalı tabanca ve havalı tüfek karışık takım kategorilerinde devam edecek.

16.02.2024 18:05
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İspanya'da devam eden ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 15'inci, Şimal Yılmaz ise 28'inci oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Granada şehrinde düzenlenen organizasyonda 10 metre havalı tabancı müsabakaları yapıldı. Atışlar sonucunda Şevval İlayda 571 puanla 15'inci, Şimal ise 569 puanla 28'inci sırada yer aldı.

Dünya Kupası müsabakaları yarın havalı tabanca ve havalı tüfek karışık takım kategorilerinde devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şevval İlayda Tarhan 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar Kategorisinde 15. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şevval İlayda Tarhan 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar Kategorisinde 15. oldu - Son Dakika
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