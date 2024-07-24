Seyahatsever Projesi Aydın'da Gençlerden Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Seyahatsever Projesi Aydın'da Gençlerden Yoğun İlgi Görüyor

Seyahatsever Projesi Aydın\'da Gençlerden Yoğun İlgi Görüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, Aydın'da gençlerden yoğun ilgi görüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Yurdunda 5 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunulan projeye şu ana kadar 387 genç katıldı. Aydın'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler aynı zamanda şehrin doğal güzelliklerinin tadını çıkarıyorlar. Proje kapsamında yapılan açıklamada, gençlerin projeye gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğu ve daha fazla gencin ağırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

24.07.2024 09:35
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, Aydın'da gençlerden yoğun ilgi görüyor. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini gençlere tanıtmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Aydın'a gelen gençler, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Yurdunda 5 gün boyunca ücretsiz olarak konaklıyor.

Aydın, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehir olarak, gençlerin ilgisini çekmeyi başardı. 8 Temmuz'da başlayan projeye, gençler büyük bir ilgi gösterdi. Yaz tatilini verimli ve dolu dolu geçirmeleri hedeflenen gençler için düzenlenen Seyahatsever Projesi, 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Şu ana kadar 387 genç Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Adnan Menderes Yurdu'nda konaklarken, toplamda bin 227 rezervasyon sayısına ulaşıldı. Bu sayıların ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Seyahatsever Projesi ile Efeler diyarı Aydın'da tatil yapan gençler, hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de şehri keşfetme imkanı buluyorlar. Aydın'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı bulan gençler pek çok önemli noktayı ziyaret ediyor. Ayrıca doğal güzellikleriyle ünlü olan Aydın'ın plajlarında denizin tadını çıkarıyorlar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Seyahatsever Projesi ile gençlerimize Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin projeye gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor ve projenin devamında daha fazla gencimizi ağırlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seyahatsever Projesi Aydın'da Gençlerden Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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