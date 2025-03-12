Seyhan Belediyespor Kulübü Gençleri Başkan Tekin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Seyhan Belediyespor Kulübü Gençleri Başkan Tekin'i Ziyaret Etti

Seyhan Belediyespor Kulübü Gençleri Başkan Tekin\'i Ziyaret Etti

Adana şampiyonu olan Seyhan Belediyespor'un genç voleybol takımları, kazandıkları kupalarla Başkan Oya Tekin'i ziyaret etti. Sporcular, belediyenin desteklerinin önemine değinerek teşekkür etti. Başkan Tekin, sporun birleştirici gücüne inanarak gençlere eğitimlerini ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

12.03.2025 12:02  Güncelleme: 12:04
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Adana şampiyonu olan Seyhan Belediyespor Kulübü'nün gençler, yıldızlar ve küçükler erkek voleybol takımları, kazandıkları kupalarla birlikte Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret etti. Genç sporcular, elde ettikleri bu büyük başarıda belediyenin desteğinin önemini vurgulayarak Başkan Tekin'e teşekkür etti.

Kazandıkları kupaları Başkan Oya Tekin'e takdim eden genç sporcular, başarılarını sürdürmek için çok çalıştıklarını belirtti. Sporcularla sohbet eden Başkan Tekin, "Sporun birleştirici ve disiplin kazandırıcı gücüne inanıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren sporu desteklemek, gençlerimize imkan sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kulübümüzün başarısı hepimizi gururlandırıyor" dedi.

"Eğitiminizi ihmal etmeyin"

Başarı kadar eğitimin de önemine değinen Başkan Tekin, sporculara "Eğitim hayatınızı kesinlikle ihmal etmeyin. Spor yaparken akademik gelişiminizi de sürdürmelisiniz. Sizlerin hem sahada hem de eğitimde başarılı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Seyhan'ı ve Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diyerek şu tavsiyelerde bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Son Dakika

Son Dakika Spor Seyhan Belediyespor Kulübü Gençleri Başkan Tekin'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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