Seyhan'ın erkek voleybolcuları hedef büyüttü - Son Dakika
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Seyhan'ın erkek voleybolcuları hedef büyüttü

19.04.2022 11:41
Seyhan'ın erkek voleybolcuları hedef büyüttü

Seyhan Belediyespor Kulübü voleybolda altyapı kategorilerinde başarıdan başarıya koşuyor.

Seyhan Belediyespor Kulübü voleybolda altyapı kategorilerinde başarıdan başarıya koşuyor. Mavi-beyazlılar, genç erkek ve midi erkek kategorilerde Adana'yı Türkiye finallerinde temsil edecek.

Ligde aldığı başarılı neticeler sonrasında Adana birincisi olarak 8-10 Nisan tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleşen grup maçlarında Adana'yı temsil eden Mavi-Beyazlılar burada da iyi sonuçlar elde ederek Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına adını yazdırdı.

Adana şampiyonu olan Seyhan Belediyespor Kulübü midi erkek voleybol takımı ise Kahramanmaraş'ta düzenlenen yükselme maçlarından da grup birincisi olarak dönerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Seyhan Belediyespor Kulübü genç erkek voleybol ve midi erkek voleybol takımlarının finallerde Adana'yı temsil edecek olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Hedefimiz her branşta başarılı sporcular yetiştirmek. İki takımımıza olan güvenimiz yüksek. Mersin ve Kayseri'den de şampiyon olarak döneceklerini düşünüyorum. Umut vaadeden sporcularımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

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Seyhan Belediyespor, Türkiye, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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