Üye Girişi
Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi - Son Dakika

Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi

25.12.2021 16:34

- Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi Maaş zammını beğenmeyen seyisler 7 saat süren grevin ardından anlaştı Adana'da yapılan maaş zammını beğenmeyen seyisler grev yaptı.

- Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi

Maaş zammını beğenmeyen seyisler 7 saat süren grevin ardından anlaştı

ADANA - Adana'da yapılan maaş zammını beğenmeyen seyisler grev yaptı. Yaklaşık bin seyis, 7 saat boyunca ahırlara giden kapıyı kilitledi. Yetkililerin devreye girmesiyle seyisler ikna oldu ve yarışlar 2 buçuk saat gecikmeli başladı.

Seyisler, 1. at bakımı için 4 bin 500, 2. at bakımı için 5 bin 500 lira, yol parası için 350, bayram parası için ise bin lira talep ederken, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin geçtiğimiz günlerde tek ata bakan seyis maaşının aylık 4 bin 253 lira 40 kuruş olacağını duyurmuştu.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda bugün saat 13.30'da yapılacak yarışlar öncesi seyisler sabah 09.00 itibariyle greve gitti. Çalışmama kararı alan seyisler atların piste girmesine de izin vermeyerek ahırlara giden kapıyı kilitledi.

Çevik kuvvet takviye edildi

Yaklaşık bin seyisin izinsiz grevi nedeniyle Adana Yeşiloba Hipodromu'nda ahırların bulunduğu bölüme çevik kuvvet polisleri de takviye olarak gönderildi.

TYAYSD ile seyisler yaklaşık 7 saat boyunca anlaşmaya çalıştı. Ara ara gerilimin yükseldiği görüşmeler sonucu yetkililer devreye girdi ve Salı gününe kadar maaşlarda iyileşmelerin yapılacağını duyurdu.

Yarışlar 2 buçuk saat ertelendi

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 10 koşulu bir at yarışı programı olup 1. koşu saat 13.30'da başlayacaktı. Seyislerin grevi sonucu ilk etapta yarışlar 1 saat, sorun çözülemeyince de 2 buçuk saat ertelendi. Saat 16.00 itibariyle yarışlar başladı.

Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi
Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi
Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi
Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi
Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi

YORUMLAR
500

Türkiye, Bayram, Adana, Grev, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi - Son Dakika Spor


Erman Toroğlu'dan canlı yayında olay çağrı! Galatasaray yönetimine seslendi: Şeref madalyası verin Erman Toroğlu'dan canlı yayında olay çağrı! Galatasaray yönetimine seslendi: Şeref madalyası verin         
17:24
Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü         
16:09
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
00:17
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06

Son Dakika Haberleri
17:24 Erman Toroğlu'dan canlı yayında olay çağrı! Galatasaray yönetimine seslendi: Şeref madalyası verin
17:22 Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk
17:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye üzerinden köpek sahiplerine sert çıktı: Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza
16:52 Bursa'da korkunç ölüm! Yarısını köpeklerin parçaladığı ceset bulundu
16:50 Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
16:29 Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu
16:22 Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 17:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement