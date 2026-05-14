Seyit Taha Kileci, Kocaeli Yüzme Şampiyonu Olup Türkiye\'ye Katılacak

14.05.2026 17:10
Kocaeli'de özel sporcular yüzme yarışında Seyit Taha Kileci, 50 metre serbest stil il birincisi oldu.

Kocaeli'de düzenlenen özel sporcular yüzme yarışlarında 50 metre serbest stilde il birincisi olan Seyit Taha Kileci, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında, özel sporcular için yüzme müsabakaları düzenlendi. Down sendromlu yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kulaç attı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Seyit Taha Kileci, 50 metre serbest stil yarışında sergilediği performansla Kocaeli şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Disiplinli antrenman temposuyla müsabakalara hazırlanan Kileci'nin elde ettiği bu başarı, kulübü, okulu ve ailesi tarafından sevinçle karşılandı. İl birinciliği kürsüsüne çıkan genç sporcu, elde ettiği bu dereceyle Kocaeli'yi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye'de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
