Transferi gündem yaratmıştı! Galatasaray'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor

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Yeni sezon öncesi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'ın en dikkat çeken transferlerinden biri de Dries Mertens'ti. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Belçikalı futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ANDERLECHT, MERTENS'İ İSTİYOR

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Anderlecht, altyapısında yetişen Dries Mertens'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılarla, 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi.

ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Dries Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken 2 kez fileleri havalandırdı.