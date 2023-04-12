Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor - Son Dakika
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor

12.04.2023 09:37

Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü yıldız Juan Mata, opsiyonu kullanmak istemiyor. İspanyol basını, Mata'nın küme düşme tehlikesindeki Valencia'ya geri döneceğini açıkladı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı. Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.

YUVASINA DÖNECEK

El Gol'ün haberine göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor. Haberde LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Galatasaray, sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılıların, Mata'nın bu kararı sonrası oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

BONSERVİS VE İMZA PARASI ÖDENMEDİ

Bu sezon Galatasaray'da 12 lig maçında şans bulan Mata, 295 dakikaya 3 gol ve 1 asist sığdırdı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 1 asistle oynadı. Senelik 1.9 milyon euro ücrete Galatasaray'a evet diyen Mata için bonservis bedeli ve imza parası ödenmedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor - Son Dakika
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