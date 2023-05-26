Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için "20 gol atamaz" diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın - Son Dakika
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Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için "20 gol atamaz" diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın

Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için "20 gol atamaz" diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın

26.05.2023 16:34

Teknik direktörlük yapan Ümit Özat, sezon başında İcardi için "20 gol atarsa saçımı kırmızıya boyarım" diye ifade kullanmıştı. Şuanda ligde 19 golü bulunan İcardi'ye Twitter üzerinden seslenen Ümit Özat'ın paylaşımı, takipçilerini güldürdü.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, son haftalarda attığı gollerle takımını adeta tek başına şampiyonluğa taşıyor.

Transfer olduğu günden bu yana özellikle derbi maçlarında gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi 19 gol ve 7 asistlik performansıyla ligin altını üstüne getirdi.

"ICARDI, ALLAH'IN VARSA..."

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imzasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "20 gol atarsa saçımı kırmızıya boyatırım" demişti. Icardi'nin 19 gole ulaşmasından sonra Ümit Özat'tan esprili bir paylaşım daha geldi.

Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için '20 gol atamaz' diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın
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Galatasaray, Ümit Özat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için '20 gol atamaz' diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezon başında Galatasaray'lı İcardi için "20 gol atamaz" diyen Ümit Özat: Allah'ın varsa 1 gol atmazsın - Son Dakika
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