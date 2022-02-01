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Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir - Son Dakika

Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir

01.02.2022 12:53

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun durumu gündemden düşmüyor. Ezeli rakiplerin de gözünü diktiği Ferdi'nin mukavelesi sezon sonu bitiyor. A Milli Takım'ı seçen Ferdi, para kazandırmadan yuvadan uçabilir.

Bu sezon Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılmaması taraftarların canını sıkıyor. Piyasa değerini 8 milyon euroya yükselten Ferdi'nin haziran ayında mukavelesi tamamlanıyor.

İsterse para kazandırmadan gider! Taraftarın aklını kemiren Ferdi endişesi gerçeğe dönüşüyor

GÜNDEM HAREKETLİ

Sol bek ve forvet transferlerine odaklanan Fenerbahçe, ilerleyen süreçte yeri doldurulamaz bir tehlikeyle yüzleşebilir. Bu sezon sol bek, sağ bek, on numara ve kanatlarda verilen görevlerin başarıyla üstesinden gelen Ferdi, birçok takımın dikkatini çekti. A Milli Takım'ı seçen 22 yaşındaki futbolcuya ezeli rakiplerin de ilgisi var.

İsterse para kazandırmadan gider! Taraftarın aklını kemiren Ferdi endişesi gerçeğe dönüşüyor

TRABZONSPOR İDDİASI

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un Ferdi'ye çok ciddi ilgisi olduğu konuşulmuştu. Zaman zaman Galatasaray haberleri de çıkmıştı ancak ailesi Trabzonlu olan Ferdi için yazılan Bordo-Mavili senaryolar her geçen gün ciddiyete yaklaşıyor. Fenerbahçe, başka takımlarla görüşmesinde sakınca kalmayan Ferdi'ye imzayı attıramazsa ciddi sıkıntı yaşayabilir.

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Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım, Fenerbahçe, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir - Son Dakika
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