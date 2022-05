Sezonu 5 kupa ile kapatan VakıfBank, basınla buluştu

Abdi Serdar Üstünsalih: Keşke şurada başarılı olsaydık' diyebileceğimiz bir şey kalmadı

Neslihan Demir Güler ve Giovanni Guidetti'den 5 kupa mesajı

Melis Gürkaynak'tan duygusal vedaAta SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Conegliano'yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan ve bu sezon mücadele ettiği 5 kupada da şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Voleybol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi.Sultanlar Ligi, Kupa Voley, Süper Kupa, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 5'te 5 yapan VakıfBank'ın, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ile genel müdür yardımcıları ve oyuncular katıldı.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH: KEŞKE ŞURADA BAŞARILI OLSAYDIK' DİYEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY KALMADIBasın toplantısının açılış konuşmasını yapan VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, şöyle konuştu: "8 ay önce burada, kendi evimizde, 35'inci sezonumuzu açmıştık. 5 kupa hedefiyle yola çıktığımızı ilan etmiştik. Ne mutlu ki bugün Türkiye 'nin, Avrupa'nın ve dünyanın şampiyonu olarak karşınızdayım. Takımımızla gurur duyuyorum, her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu sezon Türkiye ve Avrupa'da en çok maça çıkan takım olduğumuzu görüyoruz. Tüm turnuvalarda her tura çıkan tek takımız. Bu durum bile tek başına takdiri hak ediyor. Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğuyla açtık. Sonrasında Ankara 'da, 4'üncü kez dünya şampiyonu olduk. Kupa Voley ve Sultanlar Ligi'nden de aynı zaferlerle ayrıldık. Dün de Avrupa şampiyonluğumuzu aldık. Bir voleybol takımının alabileceği tüm kupaları, fedakarlıkla, emekle topladık. 'Keşke şurada başarılı olsaydık' diyebileceğimiz bir şey kalmadı. Bu yola, takımın her bir ferdine güvenle çıktık, takımımız da bu güveni boşa çıkarmadı. Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur hissediyoruz. Yakından baktığınızda başarının boyutunu idrak etmekte zorlanıyoruz. Ama spor tarihine altın harflerle yazılacak bir sezonu geride bıraktığımızdan eminiz. VakıfBank Spor Kulübü olarak, 1986'da yola çıktığımız ilk günden bu yana tek bir amacımız var: Türk kadınının başarısını tüm dünyaya göstermek. Bu yolda da çok değerli adımlar attık, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdik. Oyuncularımız bu sezon da azimleriyle Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil etti. VakıfBank Spor Kulübü, dünyanın en sistemli voleybol kulübüdür. Her şeyden önce Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımıyız. Milli takıma en çok oyuncu yetiştiren kulüpler arasında öne çıkıyoruz. Doğru bildiğimiz yoldan asla şaşmadık. Bugünden sonra da hedeflerimiz doğrultusunda gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ülkemiz kadın voleybolundaki rekabet, ayakta alkışlanacak düzeyde. Kupalar bizim müzemizde olsa da, tüm voleybol alemi takdiri ve alkışı hak ediyor."Başantrenör Giovanni Guidetti ve kaptan Melis Gürkaynak'a ayrıca bir parantez açan Üstünsalih, bu iki isme de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Üstünsalih, Giovanni Guidetti ile daha birçok başarıya imza atacaklarını da vurguladı.NESLİHAN DEMİR GÜLER VE GIOVANNI GUIDETTI'DEN 5 KUPA MESAJIAbdi Serdar Üstünsalih'in konuşmasının ardından genel menajer Neslihan Demir Güler, oyuncular ve teknik heyetin isimleri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Başantrenör Giovanni Guidetti, İtalya 'da bulunmasından dolayı basın toplantısına katılmadı.VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, İtalya'da olmasından ötürü basın toplantısına katılamayan ve video mesaj gönderen başantrenör Giovanni Guidetti ile voleybol kariyerini noktalayan kaptan Melis Gürkaynak, 5 kupayla ilgili konuşma yaptılar.Neslihan Demir Güler, sezon öncesi verdikleri 5 kupa sözünü tuttukları için çok mutlu olduklarını söyledi ve VakıfBank'ta çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu düşündüğünü belirtti.Giovanni Guidetti, gönderdiği video mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon çok zorluydu ama harika ve gelmiş geçmiş en iyi sezondu. Kazanabileceğimiz 5 kupanın tamamını kazandıkları için oyuncularıma ve yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Keyfini çıkarın."MELİS GÜRKAYNAK'TAN DUYGUSAL VEDAVakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak ise 5 kupayla voleybol kariyerini sonlandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Takım olarak çok zor bir sezon geçirdik. Hem kulübümüze hem başkanımıza verdiğimiz bir söz vardı, 5 kupa hedefiyle yola çıkmıştık. Sezonu da böyle bitirdik. Çok mutlu ve gururluyuz. Hepimiz için unutulmaz, hepimizin hatırlayacağı bir sezon olacak. Benim için ayrıca unutamayacağım bir sezon oldu. Seneye takımda olmayacağım. Böyle güzel bir sezonun ardından takımıma veda etmek çok kolay değil. Çok güzel anılarım var VakıfBank'ta. Çok büyük bir ailem oldu. Çok üst düzey bir oyuncu değilim ama bu kulüp bana o kadar iyi davrandı ve değerli hissettirdi ki, inanılmaz bir teşekkür borcum var bu kulübe. Başkanım da sağ olsun beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Başkanım benim için böyle konuşunca ağlamaya başladım. Benim için çok önemli bir yolculuktu. Tek gurur duyduğum şey bu büyük ailenin bir parçası olmaktı. Dünyanın en iyi takımının kaptanı olmaktı" diye konuştu. Gürkaynak, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapılan konuşmalar ve fotoğraf çekiminin ardından basın toplantısı sona erdi.