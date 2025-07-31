Shakhtar-Beşiktaş Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'da oynanacak Shakhtar Donetsk- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Reymana

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho, Kevin, Kaua Elias

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham