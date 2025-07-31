UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'da oynanacak Shakhtar Donetsk- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Reymana
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho, Kevin, Kaua Elias
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham
Son Dakika › Spor › Shakhtar-Beşiktaş Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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