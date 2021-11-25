Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın heyecanı İstanbul'da sürecek

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altını yarışı olan İstanbul Rallisi, bu hafta sonu yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 27-28 Kasım'da düzenlenecek sezonun en önemli yarışlarından biri olan İstanbul Rallisi'nin aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verdiği belirtildi.

Yarışın 70 otomobil ve 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşeceği aktarıldı.

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Budget ve İstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun seremonik startının Tuzla'daki Viaport Marina'da yarın saat 19.15'te verileceği ifade edildi.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk 5 yarışın ardından Buğra Banaz-Gürkal Menderes, Burak Çukurova-Vedat Bostancı ile Ümit Can Özdemir- Batuhan Memişyazıcı ikililerinin şampiyonluk için şanslarının bulunduğu kaydedildi.