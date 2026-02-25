Shkendija, Samsunspor\'a Konuk Olacak

SHKENDIJA Teknik Direktörü Jeton Beqiri, "Umarım Samsunspor yarın en iyi gününde olmaz. Biz de daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Samsunspor güçlü bir takım. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız" dedi.

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off rövanş maçında yarın TSİ 20.45'te Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Shkendija Teknik Direktörü Jeton Beqiri ve futbolculardan Sebastjan Spahiu değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu ifade eden Shkendija Teknik Direktörü Jeton Beqiri, "Benim için burada olmak büyük bir onur. İlk maçta da dediğim gibi karşımızdaki rakip hem ciddi hem de kendini çok geliştirmiş bir takımdı. Daha önce de dediğimiz gibi Samsunspor bu maçı kazanmak için daha favori görünüyordu. Kesinlikle bu bizim için çok önemli bir maç. Samsunspor hala güçlü bir rakip. Umarım Samsunspor yarın en iyi gününde olmaz. Biz de daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum. Samsunpor güçlü bir takım. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız" diye konuştu.

Samsunspor ile oynamanın kolay olmadığını belirten Beqiri, "İlk maç bizim için zor oldu. Yarınki oyunda biz daha çok defansif olarak yaklaşacağız. Samsunspor'u daha iyi inceleyerek kendi taktiğimizi uygulamaya çalışacağız. Samsunspor'u inceledik. Onların en iyi noktalarını keşfedip, ona göre sahada mücadele edeceğiz. Yarınki oyuna bütün oyuncularımız hazır" dedi.

SPAHIU: YARIN GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIZ

Yarın güzel bir oyun ortaya koyacaklarını belirten Shkendija futbolcusu Sebastjan Spahiu, "Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takım. Türkiye'de ağırlığını ortaya koymuş bir takım. Geçen oynadığımız maçta en iyi günümüzde değildik. Yarın da yüzde 100'ümüzü sahaya verip oynayacağız. Şimdi onları daha iyi tanıdık. Samsunspor'dan daha çok, kendimizden daha büyük bir beklentimiz var. Yarın oyuncularımız için güzel bir oyun olacak. Yarın güzel bir sonuç alacağız. Samsunspor'un iyi bir taraftarı olduğunu görüyoruz. Onun için yarın hiç de kolay bir maç olmayacak" diye konuştu.