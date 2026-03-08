Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı

Sidiki Cherif vitesi 5\'e taktı
08.03.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin genç golcüsü Sidiki Cherif, son üç maçta üst üste goller bularak formunu sürdürdü. 19 yaşındaki Cherif, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışına tutundu.

SIDIKI CHERIF GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, üst üste bulduğu gollerle yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı. Sidiki Cherif, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 resmi maçta da ağları sarsmayı başardı.

PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Sidiki Cherif'in değeri, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni piyasa değerleri sonucunda 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. 19 yaşındaki futbolcunun değerindeki bu inanılmaz artış dikkat çekmişti.

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    lannn oğlum 3 şutu taca attı bu adam 8 6 Yanıtla
    Yaman Auto Yaman Auto:
    bırak sevinsinler kardeşim:) 0 0
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    çekirge her zmn sıçramaz 3 7 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ofsayt şikebahce ama siz sevinin sonra niye şampiyon olamıyoruz taktiri ilahi olmasın haa siz bunu bilemezsiniz 0 7 Yanıtla
  • İsmail Bayrak İsmail Bayrak:
    2 sene sonra süper olacak 2 2 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    osurmenin kramponunu taşır 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 23:29:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.