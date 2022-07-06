Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek - Son Dakika
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Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

06.07.2022 10:42
Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı.

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı.

Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.

En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.

Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.

SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, yaptığı açıklamada, atılan gollerin incelemeye alındığını belirterek, "Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz. Sorumluların yolsuzlukla mücadele komisyonunun önüne çıkması ve eylemlerinin hesabını vermesi gerekecek." dedi.

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Kaynak: AA

Rangers, Futbol, Gulf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek - Son Dakika
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