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1 kişi eksik Letonya, Ermenistan'a sahayı dar etti - Son Dakika

1 kişi eksik Letonya, Ermenistan'a sahayı dar etti

Son Güncelleme: 12.10.2023 21:33

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını aldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı ağırladı. Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0 kazandı.

LETONYA 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis atarken, Marcis Oss, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı. Letonya gelecek maçta Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşırken, Ermanistan sahasında Galler'i ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ermenistan, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 kişi eksik Letonya, Ermenistan'a sahayı dar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 kişi eksik Letonya, Ermenistan'a sahayı dar etti - Son Dakika
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