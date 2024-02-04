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Siirt Belediyesi Voleybol Erkek Takımı Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
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Siirt Belediyesi Voleybol Erkek Takımı Play-off'a Yükseldi

Siirt Belediyesi Voleybol Erkek Takımı Play-off\'a Yükseldi

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig 8. Grup'ta mücadelede eden Siirt Belediyesi Voleybol Erkek Takımı, Van Tuşba Gençlik Spor Erkek Voleybol Takımı'nı 3-1 yenerek play-off oynamaya hak kazandı. Grup ikinciliğini garantileyen Siirt Belediyesi, 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Karaman'da oynanacak 1. Lig'e yükselme play-off maçlarında Siirt'i temsil edecek.

04.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:06
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Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig 8. Grup'ta mücadelede eden Siirt Belediyesi Voleybol Erkek Takımı, Van Tuşba Gençlik Spor Erkek Voleybol Takımı'nı 3-1 yenerek play-off oynamaya hak kazandı.

Grup ikinciliğini garantileyen Siirt Belediyesi, 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Karaman'da oynanacak 1. Lig'e yükselme play-off maçlarında Siirt'i temsil edecek. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt Belediyesi Voleybol Erkek Takımı Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
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