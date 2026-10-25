Silopi'de kros il seçmesinde Mardin'de Şırnak'ı temsil edecek sporcular belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Silopi'de kros il seçmesinde Mardin'de Şırnak'ı temsil edecek sporcular belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi\'de kros il seçmesinde Mardin\'de Şırnak\'ı temsil edecek sporcular belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2026-2027 sezonu faaliyet takvimindeki kros il seçmesi düzenlendi; U12'den U18'e kadar kız ve erkek sporcular yarıştı. Dereceye giren sporcular ve takımlar, Mardin'de yapılacak bölgesel yarışmalarda Şırnak'ı temsil edecek.

Şırnak'ın Silopi ilçesi, geleceğin şampiyon atletlerini belirleyecek dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonunun 2026-2027 sezonu faaliyet takviminde yer alan "Yükselen Yıldızlar İl-İlçe Karmaları ve Kurumlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçmesi", genç yeteneklerin nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen ve bölgedeki spor kültürünü şaha kaldıran organizasyonda, teknik kontrollerin ardından start çizgisinde yerini alan gençler kıyasıya bir rekabet sergiledi. Esenli yolu üzerinde özel olarak belirlenen parkurda gerçekleştirilen yarışlara U12'den U18'e kadar uzanan geniş bir yaş yelpazesinden kız ve erkek sporcular katıldı. Özellikle takım ruhunun ön plana çıktığı U12 Mix Bayrak müsabakalarının yanı sıra U14, U16 ve U18 kategorilerindeki bireysel koşular izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Antrenörlerin ve hakemlerin titizlikle yönettiği organizasyon, profesyonel bir şampiyona atmosferinde tamamlandı. Performanslarıyla parkurun tozunu attıran ve kendi kategorilerinde dereceye giren başarılı sporcular ile takımlar, Mardin'de düzenlenecek bölgesel yarışmalarda Şırnak'ı temsil etme onurunu kazandı.

Süreç sonunda belirlenecek "il karması" listesiyle Şırnaklı genç atletler, hem bölgesel arenada kritik bir rekabet deneyimi kazanacak hem de ulusal çapta Türkiye şampiyonluklarına giden yolda en önemli adımlarından birini atmış olacak.

Kaynak: İHA
MardinSilopiŞırnakSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:09:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Silopi'de kros il seçmesinde Mardin'de Şırnak'ı temsil edecek sporcular belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei