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Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Pendikspor, 4. eleme turunda Isparta 32 Spor'u 5-3 yenerek tur atlamıştı. Antalyaspor ise üçüncü turda 52 Orduspor'u 3-0, dördüncü turda da Kepezspor'u 6-1 mağlup etmişti.

Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor\'a konuk olacak
16.01.2024 - 10:28,
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Siltaş Yapı Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Siltaş Yapı Pendikspor, Isparta 32 Spor'u 5-3 yenerek tur atlamıştı.

Bitexen Antalyaspor ise üçüncü turda 52 Orduspor'u 3-0, dördüncü turda da Kepezspor'u 6-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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