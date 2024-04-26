Siltaş Yapı Pendikspor - Mondihome Kayserispor Maçının Hakeminde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Siltaş Yapı Pendikspor - Mondihome Kayserispor Maçının Hakeminde Değişiklik

Siltaş Yapı Pendikspor - Mondihome Kayserispor Maçının Hakeminde Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Siltaş Yapı Pendikspor - Mondihome Kayserispor maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük'ün atandığı belirtildi.

26.04.2024 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor- Mondihome Kayserispor maçının hakeminde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Kayserispor, Pendikspor, Trendyol, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor - Mondihome Kayserispor Maçının Hakeminde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:24 Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
22:18 İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü
20:19 ABD’de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi ABD'de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 23:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor - Mondihome Kayserispor Maçının Hakeminde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement