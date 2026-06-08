Şimal Doğulu, Okçulukta Dünya Şampiyonası Hedefliyor

Bartın'da babasının tavsiyesi üzerine başladığı okçulukta Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Şimal Doğulu, Brezilya'da düzenlenecek Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Şimal, çocukların spor sayesinde daha kaliteli bir hayat yaşayabildiği düşüncesi taşıyan babasının tavsiyesi üzerine denediği sporlar arasında 9 yaşında okçuluk sporunu yapmaya karar verdi.

Okul öncesi sabahın erken saatlerinde poligona gelerek antrenman yapan 17 yaşındaki Şimal, 8 yıl önce başladığı sporda 2022 ve 2023'te salon yarışmaları yıldızlar kategorisinde Türkiye 2'nciliği, 2024'te Okul Sporları Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncülüğü ve aynı yıl Bahreyn'de "Liselerarası Dünya Şampiyonası"nda takım olarak dünya 3'ünclülüğünü elde etmenin gururunu yaşadı.

Son olarak mayıs ayında Samsun'da düzenlenen "Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası"nda "Liseler Kızlar Klasik Yay" kategorisinde altın madalya kazanan Şimal Doğulu, aralık ayında Brezilya'da düzenlenecek "Liseler Arası Dünya Şampiyonası"nda ülkesini temsil etmeye hak kazandı.

Bartın Belediyesi Okçuluk Kulübü sporcusu Şimal, AA muhabirine, elde ettiği başarıların okçuluğu sevmesi sayesinde olduğunu ve antrenmanları aksatmadan, severek devam ettiğini söyledi.

Şimal, Türkiye ve dünya şampiyonluklarında elde ettiği başarılarla gurur duymasının yanında, emeklerinin karşılığını alma duygusuyla daha çok başarı elde etme isteği oluştuğunu dile getirdi.

Bu motivasyon sayesinde antrenmanlarına daha çok ağırlık verdiğini anlatan Şimal Doğulu, "Önümde aralık ayında Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonası var. Daha önce dünya 3'üncülüğü gibi başarılarım olduğu için orası benim açımdan çok yabancı bir arena olmayacak. Brezilya'da hem bireysel hem takım olarak dünya şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarıma sıkı şekilde devam ediyorum." diye konuştu.

"Sosyal medyaya ne kadar zaman ayırmam gerektiğini bilebiliyorum"

Şimal, okçuluk sporunun çok yaygın olmaması nedeniyle spora başladığında arkadaşlarının şaşkınlık yaşadığına değinerek, başarıların gelmesi üzerine herkesin en az kendisi kadar mutlu olduğunu ve desteklediklerini ifade etti.

Hayatındaki en önemli odak noktalarından birinin kitap okumak olduğuna ve özellikle sosyal medyayı sadece gerekli hallerde kullandığına dikkati çeken Şimal, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadan tam olarak uzak durmanın mümkün olmadığını düşünsem de belirli noktada antrenmanlarıma ve derslerime zaman vermem gerektiği için kısıtlamam gerekiyor. Bu kısıtlamayı da evet, küçük yaşlarda ailem koymuştu ama şimdi kimsenin baskısı altında olmadan kendi başıma başarabiliyorum. Okçuluğu kendi isteğimle yapmam gerektiğini fark ettiğim zamandan beri sosyal medyaya ne kadar zaman ayırmam gerektiğini bilebiliyorum. 9 yaşındayken okçuluğa 'Olimpiyat şampiyonu olacağım' diyerek başladım ve asıl hedefim de hala bu." dedi.

Önce milli formayı giyerek uluslararası dereceler elde etmek istediğini dile getiren Şimal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan yaşıtlarıma veya küçüklerime kesinlikle bir spor dalıyla uğraşmalarını tavsiye ediyorum çünkü sporun üzerimizde birçok olumlu etkisi var. Ben özellikle aileme desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum, çünkü sabah 5'te antrenman için kalkacağım zaman annem, babam benden önce kalkıyor. Onların desteğini de kelimelerle ifade edemem."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Emrah Şenkal da Şimal Doğulu'nun kulüpteki küçük sporculara örnek teşkil ettiğini belirterek, sabırla çalışan sporcunun Brezilya'da düzenlenecek şampiyonada derece elde edeceğine inandıklarını kaydetti.