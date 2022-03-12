Simge Aköz: "Tek amacımız kupayı eve getirmek" - Son Dakika
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Simge Aköz: "Tek amacımız kupayı eve getirmek"

12.03.2022 13:20
Simge Aköz: "Tek amacımız kupayı eve getirmek"

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası Finali'nde Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası Finali'nde Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. CEV Kupası Finali'nde ilk maç, 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası ise 22 Mart'ta Almanya'da yapılacak.

CEV Kupası Finali'nde Alman ekibi MTV Stuttgart ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, iki ayaklı final eşleşmesinde ilk karşılaşma 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynanacak. CEV Kupasını 2015 yılında müzesine götüren turuncu-beyazlılarda milli oyuncu Simge Aköz ise final maçları için destek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Bizler güzel başarılara imza attıkça, iyi mücadele ettikçe daha çok gence rol model olacağımızı biliyoruz. Bizi takip etmelerinden, desteklemelerinden ve gençlere örnek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'den final maçlarını izlemelerini ve bize destek olmalarını istiyoruz. Tüm kalbimizle inanıyoruz kupayı alıp geleceğiz." - İSTANBUL

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Stuttgart, voleybol, Almanya, Mtv, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Simge Aköz: 'Tek amacımız kupayı eve getirmek' - Son Dakika


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