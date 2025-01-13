Simon Kjaer kramponlarını astı - Son Dakika
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Simon Kjaer kramponlarını astı

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Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer, 35 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini sona erdirdiğini açıkladı. Danimarkalı futbolcu, kariyerindeki son maçına, EURO 2024 öncesinde Danimarka Milli Takımı'nın Norveç ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında çıktı.

13.01.2025 13:53  Güncelleme: 14:00
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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Milan'da oynayan Simon Kjaer, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

"DOĞRU ZAMAN"

35 yaşındaki stoper, TV 2 Sport'a verdiği röportajda futbolu bırakma kararıyla ilgili olarak "Şimdi hayatımın bu bölümünü kapatmak için gerçekten doğru zaman. Bu yazdan sonra aldığım bir karar değil, Avrupa Şampiyonası'ndan önce düşündüğüm bir karar. Geçen sonbahar, Milano'daki zamanımın belki de sona ermek üzere olduğunu anladım. Ne olacağını kendim dışında kimseye duyurmama kesinlikle gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Simon Kjaer, kariyerindeki son maçına, EURO 2024 öncesinde Danimarka Milli Takımı'nın Norveç ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında çıktı.

FENERBAHÇE'DE 88 MAÇA ÇIKTI

2015 yazında 7.65 milyon euro bedelle Fransa'nın Lille takımında Fenerbahçe'ye transfer olan Kjaer, 2017 yazında ise 12.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tuttu. 35 yaşındaki deneyimli stoper, Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performans ile taraftarın da gönlünde taht kurdu. Kjaer, kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve son olarak Milan formaları giydi.

Simon Kjaer kramponlarını astı
Simon Kjaer kramponlarını astı

Simon Kjær, Fenerbahçe, Danimarka, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Simon Kjaer kramponlarını astı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    5sarayın tescilsiz kocası 12 4 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    karekterli ve sağlam defansdı 12 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Sizin Gibi Boş Haber 4 8 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    SARI KULE 10 1 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Adam cok yakisikliydi... 6 0 Yanıtla
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