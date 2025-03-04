Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

Geniş Video İzle

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin sonucunu tahmin etti. Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.

04.03.2025 10:04  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 9 Mart Pazar günü Gain Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

"GALATASARAY KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunu değerlendirdi. Alanyaspor - Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulunan Sinan Engin, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 25 maçta 65 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Alanyaspor ise 12. sırada yer alıyor.

Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig, Sinan Engin, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 190719Fb:
    bir bir biter 21 10 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Bir GS lı olarak adam gibi oynayana kadar izlemiyorum .. 16 2 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Bende hakem Umut Meler atanacak diyorum haber böyle olur bunu çocuğa sorsanız oda der cincon alacak diye duyma özürlüye sorun aynı görme engeliye sorun aynı cevap gelir boşuna Sinan’a para vermişsimiz 12 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Doğruysa skandal AK Parti’nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:22:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sinan Engin, Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.