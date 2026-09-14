Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?
Futbol yorumcusu Sinan Engin, kendisine "İsmail Kartalcı mı oldun?" diye soran bir izleyiciye verdiği yanıtla dikkat çekti. İsmail Kartal'a yönelik desteğini dile getiren Engin, soruya küfürlü ifadelerle karşılık verdi.
Futbol yorumcusu Sinan Engin, program sırasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine sert çıktı.
"İSMAİL KARTALCI MI OLDUN?" DİYE SORDU
Bir izleyici, Sinan Engin'e "İsmail Kartalcı mı oldun?" sorusunu yöneltti. Engin ise soruya oldukça sert ve küfürlü bir ifadeyle karşılık verdi.
SİNAN ENGİN'DEN KÜFÜRLÜ YANIT
Engin, izleyiciye yönelik, "Evet ben İsmailciyim. Sen ne s*kimsin?" ifadelerini kullandı.
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