Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Spor

Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
29.01.2026 14:19  Güncelleme: 14:26
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Sinan Engin, Galatasaray'ın Manchester City deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından canlı yayında sert eleştirilerde bulundu. Engin, performanslarını yetersiz bulduğu beş futbolcunun ismini tek tek saydı. Engin, özellikle Barış Alper Yılmaz, Osimhen, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı'nın performanslarını eleştirdi. Engin ayrıca, Manchester City ile Galatasaray arasındaki fiziksel farkın belirleyici olduğunu vurguladı.

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yorumcu Sinan Engin, mücadeleyi değerlendirdiği canlı yayında sert ifadeler kullandı.

"NE UÇTU NE KAÇTI" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Asistanaliz'de konuşan Sinan Engin, özellikle bazı oyuncuların beklentilerin çok altında kaldığını savundu. Engin, "Yere göğe koyamadığımız Barış Alper ne uçtu ne de kaçtı" diyerek Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi.

ORTA SAHAYA FİZİK ELEŞTİRİSİ

Engin, Osimhen'in top taşıyamadığını ve etkisiz kaldığını söylerken, orta saha için "çok nazik" ifadesini kullandı. İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı da fiziksel yetersizlikle eleştiren Engin, bu oyuncuların Süper Lig temposunda oynayabileceğini, Avrupa seviyesinde zorlandığını dile getirdi.

ABDÜLKERİM'E ÖVGÜ, TEMPO ELEŞTİRİSİ

Sinan Engin, Galatasaray adına maçın en iyi isminin Abdülkerim Bardakcı olduğunu söyledi. Abdülkerim'in Erling Haaland'ı büyük ölçüde kontrol ettiğini belirten Engin, buna rağmen savunma oyuncusunun temposunun düştüğünü ifade etti.

"FİZİK FARKI ÇOK NET"

Engin, Manchester City ile Galatasaray arasındaki fiziksel farkın belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Arada çok ciddi bir fizik farkı var" dedi. Galatasaray'ın Manchester City'ye karşı iç sahada daha avantajlı olabileceğini savunan Engin, rakip seçimi üzerinden de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Abdülkerim Bardakcı, Manchester City FC, Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan, Sinan Engin, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

