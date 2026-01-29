Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yorumcu Sinan Engin, mücadeleyi değerlendirdiği canlı yayında sert ifadeler kullandı.
Asistanaliz'de konuşan Sinan Engin, özellikle bazı oyuncuların beklentilerin çok altında kaldığını savundu. Engin, "Yere göğe koyamadığımız Barış Alper ne uçtu ne de kaçtı" diyerek Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi.
Engin, Osimhen'in top taşıyamadığını ve etkisiz kaldığını söylerken, orta saha için "çok nazik" ifadesini kullandı. İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı da fiziksel yetersizlikle eleştiren Engin, bu oyuncuların Süper Lig temposunda oynayabileceğini, Avrupa seviyesinde zorlandığını dile getirdi.
Sinan Engin, Galatasaray adına maçın en iyi isminin Abdülkerim Bardakcı olduğunu söyledi. Abdülkerim'in Erling Haaland'ı büyük ölçüde kontrol ettiğini belirten Engin, buna rağmen savunma oyuncusunun temposunun düştüğünü ifade etti.
Engin, Manchester City ile Galatasaray arasındaki fiziksel farkın belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Arada çok ciddi bir fizik farkı var" dedi. Galatasaray'ın Manchester City'ye karşı iç sahada daha avantajlı olabileceğini savunan Engin, rakip seçimi üzerinden de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
