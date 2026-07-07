Sındırgı\'da U11 Futbol Turnuvası Heyecanı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla "Depremden Hayata Dönüş" sloganıyla düzenlenen U11 Futbol Turnuvası tamamlandı.

Sındırgı Spor ev sahipliğinde, Sındırgı Belediyesi ile Sındırgı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden 16 takım ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Depremlerin ardından çocukların yeniden sosyal yaşama katılımını desteklemek ve spor aracılığıyla moral kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada, minik futbolcular gün boyu centilmence mücadele etti. Tribünleri dolduran aileler de karşılaşmaları ilgiyle takip ederek çocukların heyecanına ortak oldu.

"Geleceğin Yıldızları Sındırgı'da Buluştu" temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, farklı şehirlerden gelen sporcuları aynı sahada buluştururken, çocukların yeni arkadaşlıklar kurmasına ve deprem sonrası yaşadıkları olumsuzluklardan bir süre de olsa uzaklaşmasına katkı sundu.

Final karşılaşmasında Kuzeyordu ile Altınordu karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Kuzeyordu turnuvanın şampiyonu oldu. Altınordu ikinci, Balıkesir üçüncü, Kırkağaç Acar İdman Yurdu ise dördüncü sırada yer aldı.

Yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, organizasyona katılan tüm sporcular alkışlandı.

Sındırgı Spor, Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun, depremlerden etkilenen çocukların sosyal uyumuna katkı sunmasının yanı sıra sporun birleştirici ve iyileştirici yönünü ön plana çıkarması bakımından önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, benzer sosyal ve sportif etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.