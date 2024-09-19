Sinem Erdoğan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Sinem Erdoğan Bronz Madalya Kazandı

Sinem Erdoğan Bronz Madalya Kazandı

Milli kickbokscu Sinem Erdoğan, Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyükler milli takımına girmeyi hedefliyor.

19.09.2024 13:53
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Dünya Gençler Kickboks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 18 yaşındaki milli kickbokscu Sinem Erdoğan, büyüklerde milli takıma seçilip Avrupa ve dünya turnuvalarında madalyalar elde etmeyi hedefliyor.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 23 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen organizasyonda 3. olan Sinem, Türkiye şampiyonalarında kazanacağı başarılarla milli takıma girmeyi ve 7-17 Ağustos 2025'te Çin'in Chengdu şehrinde yapılacak Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda yer almayı istiyor.

Sinem, AA muhabirine, Dünya Gençler Şampiyonasına aksiliklere katıldığını belirterek "Kendi stilim olmamasına rağmen orada dünya 3'üncüsü oldum. Seneye dünyada şampiyonluk istiyorum. Türkiye şampiyonalarında şampiyon olup büyüklerde milli takıma girmek ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çalıştıktan sonra her şeyin olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Antrenör Murat Aydın da hedefleri gerçekleştirmek için adım adım gideceklerine değinerek, "Hedefimiz önce büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarına yöneleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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