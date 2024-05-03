Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler paylaştı.
Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 117. yaşı kutlu olsun" ifadesi kullanılarak, 1960'ta Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler yer verildi.
Son Dakika › Spor › Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe maçından görüntüler paylaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?