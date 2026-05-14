Sinner'Dan Tarihi Rekor

Teniste tek erkekler klasmanında dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, Roma Açık çeyrek finalinde Rus raket Andrej Rublev'i setlerde 2-0 yenerek Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 32 maça çıkardı ve Sırp Novak Djokovic'e ait rekoru kırdı.

Başkent Roma'daki Foro Italico Kompleksi'nde toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, tek erkekler kategorisindeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Günün ilk maçında, dünya 1 numarası Sinner, 12 numaralı seribaşı Rublev ile karşılaştı.

Merkez Kort'ta 1 saat 31 dakika süren mücadelede Sinner, Rublev'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner ayrıca bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 32 maça çıkardı ve Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'deki 31 maçlık rekorunu geçmeyi başardı.

Maç sonunda konuşan Sinner, "Zaferin tadını çıkarıyorum. Merkez Kort'taki seyirciye teşekkür ediyorum." dedi.

İtalyan tenisçi, çok fazla maç yaptıklarını belirterek yarınki yarı final karşılaşmasında da formunu korumayı umduğunu sözlerine ekledi.

Sinner'in Roma Açık'ta yarı finaldeki rakibi, bu akşam Rus raket 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile İspanyol Martin Landaluce arasında oynanacak çeyrek final müsabakasının galibi olacak.