Sinop Şehir Stadyumu Açıldı

18.04.2026 20:19
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçıyla açılan Sinop Stadyumu, modern spor tesisleriyle tanıtıldı.

Sinop Şehir Stadyumu, bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri kazandırılıyor. Herkes Türkiye'ye organizasyon vermek istiyor" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmanın heyecanı, Sinop Şehir Stadyumu'nun açılış töreniyle taçlandı. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'ye kazandırılan tesisler sonucunda herkesi Türkiye'ye organizasyon verdiği belirtti. Bakan Bak, "Karadeniz'in incisi güzel şehir Sinop için güzel bir tesisi, güzel bir stadyumu kazandırıyoruz. Türk sporunda çok ciddi yatırımlar var. Büyük tesisler var. Türkiye, 2032 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası 2032'ni İtalya ile birlikte organize edecek. Türkiye'de 40'a yakın Avrupa ve FIFA standartlarında stadyumlar yapıldı. Sinop Stadyumu da çok özel bir stattır. Şehirle bütünleşen butik bir stattır. Sinop, milli maça ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da değişik maçlar burada oynanacak. Hep beraber, coşkuyla bizi bekleyen bir turnuva var. 24 yıl sonra dünya kupasına katılan milli takımımızı tebrik ediyoruz. Hep beraber onları destekleyeceğiz. Kırmızı-beyaz formaları giyerek onları destekleyeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki dünya kupasında iyi işler yapacaklar. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri kazandırılıyor. Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında büyük bir üstünlüğü var. Herkes Türkiye'ye organizasyon vermek istiyor. Türkiye'nin büyük bir üstünlüğü var. Avrupa Oyunları 2027'ni İstanbul'da organize edeceğiz. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi Finali İstanbul'da oynanacak. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali İstanbul'da oynanacak. Bunların nedenlerinin hepsi modern stadyumlar, milletin sporu sevmesi ve lojistik olarak dünyanın en önemli havalimanlarından birinin İstanbul'da olmasıdır. Bunlar bir araya gelince Türkiye'nin spor turizmindeki kapasitesi ortaya çıkıyor. Buradan ailelere sesleniyorum: Lütfen aileler çocuklarını spor tesislerine getirsin. Onları kötü alışkanlıklardan, dijital dünyadan ve uyuşturucudan uzak tutalım" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Çok güzel bir şehir"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise, "Sayın Bakanımın emekleri çoktur. Bu stadı yaptı ve yaptığı zaman 'Bir milli maç buraya verelim' dedi. Bu güzel şehre kadın milli takımımızın maçına gidelim dedik. İlk defa geliyorum. Bundan sonra daha çok geleceğim. Hem insanıyla hem doğasıyla hem güzelliğiyle çok güzel bir şehirdir. Sinop'ta stat varsa, Sinopspor'un da profesyonel ligde olması gerekiyor." diye konuştu.

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından yapılan duanın ardından kesilen kurdele ile Sinop Şehir Stadyumu resmen açıldı. Sinop Şehir Stadyumu önünde gerçekleştirilen açılış törenine Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz protokol üyeleri ve çok sayıda Sinoplu vatandaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Advertisement
