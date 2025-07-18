Sinop\'ta 8. Geleneksel M. Berkay Akbaş Basketbol Turnuvası Başladı

Sinop'ta, 8. Geleneksel Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Turnuvası düzenlenen açılış seremonisinin ardından başladı.

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen 8. Geleneksel Uluslararası M. Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, Sinop'ta start aldı.

Turnuvanın açılış seremonisi, Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Barış Manço Parkı yanındaki basketbol sahasında saat 19.07'de gerçekleştirildi. Açılışta, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın geçen sezon kazandığı 3 resmi kupa sergilendi. Tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

"Asıl olan oyunda kalmaktır"

Etkinliğe katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, konuşmasında, "Burada günler çok güzel geçecek. Asıl olan oyunda kalmaktır. Yenilmeyi ve yenmeyi buralarda öğrenirseniz kaybetmenin güzelliklerini de görürsünüz" ifadelerine yer verdi.

"Mustafa Berkay Akbaş artık Sinop'un evladı"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de yaptığı konuşmada, "10 Aralık 2016'da kaybettiğimiz evladımızın, Mustafa Berkay Akbaş'ın artık her Sinoplunun, her basketbol severin kalbinde olduğunun farkındayız. Mustafa Berkay Akbaş artık Sinop'un evladı, hepimizin evladı. Onu sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

"Berkay'ı karanlıkta değil aydınlıkla, ışıkla anacağız"

Törende konuşan Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş ise duygularını şu sözlerle ifade etti; "Bundan birkaç yıl önce baba olarak yaşayabileceğimiz en büyük acıyı yaşadık. Berkay'ı henüz 19 yaşında bir terör saldırısında kaybettik. Gençti hayalleri, umutları vardı. Yaşamı seviyordu iyi bir insan olmaya topluma, insanlığa faydalı bir birey olmaya çalışıyordu. Onu kaybettiğimiz gün sadece bir evlat değil bir dostu, bir kardeşi, bir öğrenciyi, bir doktoru, iyi bir insanı kaybettik. Biz Berkay'ı sevenler, dostları, arkadaşları birlikte bir karar verdik. Berkay'ı karanlıkta değil aydınlıkla, ışıkla anacağız. Onun adını sporla, dostlukla, barışla, sevgiyle yaşatacağız diye bir söz verdik. İşte bu turnuva onun hayata duyduğu bağlılığın. Spor sevgisine ve dostluğa verdiği değerin bir yansımasıdır."

Açılış seremonisine katılmak üzere Sinop'ta bulunan Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komsuoğlu ise, "Bugün 3 kupamızı da Berkay'a getirdik. Ben buradan Sinoplulara bir söz vereceğim. Seneye inşallah basketbol kupalarının yanında futbol kupasını da Berkay'a getireceğiz" diyerek turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Bu yıl uluslararası katılımla daha da büyüyen organizasyonda, 5 farklı ülkeden sporcuların yanı sıra Türkiye'nin 16 ilinden gelen 52 takım ve toplam 208 sporcu mücadele ediyor. Turnuva, 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Sinoplu sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalarda hem rekabet hem de dostluk ön planda tutuluyor. - SİNOP