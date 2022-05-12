Sinop'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne 160 öğrenci alınacak - Son Dakika
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Sinop'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne 160 öğrenci alınacak

12.05.2022 10:01
Sinop'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne 160 öğrenci alınacak

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde "Deneyap Teknoloji Atölyesi" açılacağı duyuruldu.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde "Deneyap Teknoloji Atölyesi" açılacağı duyuruldu. Tamamen ücretsiz eğitimler için kontenjan sayısı 160 olarak belirlendi.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında başlatılan işbirliği ile Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenciler alınacağı açıklandı. Sinop Gençlik Merkezinde kurulacak Deneyap teknoloji atölyelerinde 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta eğitim hakkı kazanmak isteyen öğrenciler için başvurular başladı. Atölyelerde öğrenci kabulü için iki aşamalı seçme sürecinin ilk aşamasında e-sınav yöntemiyle yazılı seçme sınavının son başvuru tarihi 31 Mayıs, sınav tarihleri ise 1 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında seanslar şeklinde düzenlenecek.

Teknoloji dallarında önemli eğitimler verilecek

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "81 ilde tamamlanacak atölyelerde yetişen gençler, geleceğin teknolojisini belirlemede söz sahibi olacak. 3 yıl boyunca ücretsiz olarak robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilecek olan öğrencilerin bu atölyelerde girişimcilik, inovatif düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Yeni alınacak olan öğrenciler 4. ve 5. sınıf, lise düzeyinde ise 8, 9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim görenler arasında seçilecek, kontenjan sayısı 160 olup, eğitimler tamamen ücretsizdir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

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